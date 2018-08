Abusa di prostituta, arrestato Ullrich

BERLINO, 10 AGO - L'ex campione tedesco di ciclismo Jan Ullrich è stato arrestato a Francoforte. Lo scrive la Bild online. Stando al tabloid, Ullrich è accusato di lesioni gravi e pericolose. Era rientrato in Germania da Maiorca, per sottoporsi a una terapia, e combattere la dipendenza da droghe e alcol. al momento dell'arresto Ullrich si trovava in un hotel di lusso con una prostituta, e sarebbe accusato di averne abusato.