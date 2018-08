Fabbricini, voto Figc? Data ideale 22/10

ROMA, 10 AGO - "La data che per me sarebbe ideale per le elezioni della Figc è quella del 22 ottobre". Lo dice il commissario straordinario della Federcalcio, Roberto Fabbricini, al termine dell'incontro a Roma con i club di Serie A e B di calcio femminile e le componenti tecniche di Aia e Aiac. Il commissario ha specificato che prima di indire l'assemblea elettiva servirà il passaggio del consiglio nazionale del Coni del 4 settembre per approvare le modifiche degli statuti secondo quanto richiesto ieri dal Governo.