Moto: Austria, in FP2 bagnata Marquez va

ROMA, 10 AGO - E' di Marc Marquez il miglior tempo nella seconda sessione delle libere in Austria, iniziata in ritardo a causa della pioggia. Con il tempo di 1'33"995 il campione del mondo ha messo la sua Honda davanti a tutti, seguito dall'Aprilia di Scott Redding (+0.543). Quindi tre Ducati con Danilo Petrucci (+0.986), Jorge Lorenzo (+1"493) e Andrea Dovizioso (+1"519). Sesto tempo per Bradley Smith (KTM), settimo Alex Rins (Suzuki), ottavo Jack Miller (Ducati), nono Cal Crutchlow (Honda). Valentino Rossi chiude l'elenco dei primi 10, con la prima delle Yamaha ed un ritardo di 2"332.