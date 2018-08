Sturaro a Lisbona, firmerà per Sporting

LISBONA, 10 AGO - Stefano Sturaro è arrivato all'aeroporto Humberto Delgado di Lisbona, per sottoporsi alle visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà allo Sporting. Il giocatore non ha fatto dichiarazioni, limitandosi a rispondere con un "Sì" a chi gli ha chiesto se fosse felice di vivere quest'esperienza in Portogallo e se avesse parlato dello Sporting con Cristiano Ronaldo, che nella squadra biancoverde cominciò a giocare a livello professionistico Il suo agente Stefano Volpi ha invece confermato che la formula del trasferimento di Sturaro sarà "il prestito secco" e che "sicuramente le parole di Ronaldo sullo Sporting e il calcio portoghese sono state determinanti" per la decisione del suo assistito. Allo Sporting l'ormai ex juventino troverà l'altro italiano Viviano, portiere arrivato a Lisbona dalla Sampdoria.