Catania, Comune: «Pronti ad adire vie legali»

In merito alle vicende legate al ripescaggio del Calcio Catania nel campionato di serie B, il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha diffuso una nota: "Stiamo seguendo costantemente la vicenda relativa all’incredibile golpe che FIGC e Lega Serie B stanno tentando ai danni del Catania. In questi minuti insieme all’assessore allo Sport Sergio Parisi abbiamo compiuto i passi necessari per ribadire alle istituzioni calcistiche che il ripescaggio è un diritto e che qualunque altra soluzione determinerà una reazione dura e inflessibile. A questo proposito ho sentito il presidente Davide Franco e il direttore Pietro Lo Monaco, al termine della conferenza stampa tenuta a Roma. Nel ribadirgli la totale vicinanza dell’amministrazione comunale, gli ho preannunciato che, qualora la FIGC dovesse dare seguito alla determinazione di calpestare le norme e il diritto, il Comune di Catania si assocerà nella richiesta di risarcimento danni che verrà avanzata nei confronti del commissario della FIGC, Fabbricini, e della Federazione".