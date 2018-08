Moto: Austria, bene Aprilia in libere

ROMA, 10 AGO - Buon avvio per l'Aprilia nel fine settimana del Gp d'Austria. Aleix Espargaró si è mantenuto stabilmente nella top-10 durante le FP1, disputate con pista asciutta. Una incomprensione con Morbidelli, proprio nelle fasi finali del turno, gli ha impedito di migliorare il ììtempo e guadagnare l'accesso diretto alla Q2, sfuggitogli per 69 millesimi. In ogni caso il feeling è stato promettente, anche nei pochi giri disputati sotto la pioggia nelle FP2. Scott Redding ha confermato le sue doti sul bagnato, piazzando il secondo miglior crono. Con pista asciutta il pilota britannico ha lamentato una certa difficoltà in frenata. "Siamo partiti con un assetto completamente rivisto, è stato un rischio - ha sottolineato Espargarò - ma devo dire che fin dai primi giri mi sono sentito molto bene, su una pista che non è certo la nostra preferita. Sono stato veloce, sfiorando la Q2, ed anche nei 20 minuti in cui ho girato sul bagnato le sensazioni sono state positive".