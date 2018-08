Milan:Reina, Gigio? Gioca chi sta meglio

MILANO, 10 AGO - "Tra me e Donnarumma giocherà chi starà meglio". Pepe Reina, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo portiere del Milan, non si dilunga sul possibile dualismo con il giovane n.1 rossonero. "Bisogna rispettare le decisioni del mister - aggiunge lo spagnolo -, tutti vogliamo metterlo in difficoltà. Con Gattuso ho avuto un impatto ottimo, è un allenatore diretto che esige tantissimo e ti spreme al massimo: è molto chiaro e mi piacciono le persone così. Preferisco avere una rissa nello spogliatoio che nascondersi per due-tre mesi senza dirsi le cose in faccia". Reina è "onorato" di essere arrivato in una società "speciale" come il Milan: "È il sogno di ogni bambino, è una sfida meravigliosa". Reina ritrova Higuain, suo compagno al Napoli: "L'ho trovato con grandi motivazioni e fisicamente in ottima forma. Ho chiamato Sarri per fargli l'in bocca al lupo per la sua nuova avventura al Chelsea, non è mai esistita la possibilità di andare a Londra".