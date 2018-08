Atletica: Pedroso 5/a nei 400 ostacoli

ROMA, 10 AGO - Si chiude con il quinto posto la finale di Yadisleidy Pedroso sui 400 ostacoli. La primatista italiana corre in 55.80 dopo aver provato a lottare per il podio. Festeggia il suo primo titolo la svizzera Lea Sprunger (54.33), davanti all'ucraina Anna Ryzhykova (54.51), entrambe difficilmente raggiungibili. Il bronzo va alla britannica Meghan Beesley. Alessia Trost ci ha provato. Ha fatto ballare l'asticella posizionata a 1,91 per eguagliare il primato stagionale al terzo tentativo ed era obbligatorio incrementare gli standard stagionali per riuscire a sfidare le migliori fino in fondo. La 25enne friulana, bronzo mondiale indoor a Birmingham, ha lasciato l'Olympiastadion con l'ottavo posto, conseguenza di tre errori a quota 1,94.