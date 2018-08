Nuoto: Panziera, oro è risultato lavoro

FIUMICINO (ROMA), 10 AGO - "Tornare in Italia da campionessa europea fa un bell'effetto, una sensazione piacevole. Sto cominciando a rendermene conto e a realizzare adesso quello che è successo ieri". All'aeroporto di Fiumicino è raggiante, con il suo sorriso contagioso, Margherita Panziera, oro nei 200 dorso agli Europei di Glasgow. "Sono contenta di tutto il lavoro che ho fatto – aggiunge – questo ha portato all'oro e al buonissimo tempo, di livello mondiale. Dopo il tempo realizzato al Sette Colli iniziavo a sperarci. Sono scesa in vasca per fare la mia gara a prescindere dalle altre e questo mi ha portato al risultato. Ora vacanze e poi penserò ai Mondiali di corta a dicembre e quelli estivi. Obiettivo? La finale, però ora non mi sento di promettere altro". "Sono molto contento – sono le parole di Piero Codia, oro nei 100 Farfalla – ieri notte ho dormito pochissimo per l'emozione: ora sto cominciando pian piano a realizzare questa impresa che mi dà grande fiducia per il futuro".