Milan: Antonelli saluta, va all'Empoli

MILANO, 11 AGO - Il Milan comunica ''di aver ceduto a titolo definitivo a Empoli FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Antonelli''. La società rossonera desidera ringraziare il giocatore per l'impegno profuso con la maglia rossonera e augura a Luca un futuro ricco di soddisfazioni''. Contestualmente l'Empoli annuncia che il terzino ha ''firmato un contratto fino al 2021''. Era stato lo stesso Antonelli, qualche ora prima, ad annunciare il trasferimento con un post su Instagram: ''Ho appena rescisso il mio contratto con il Milan e ci tenevo a ringraziare il signor Galliani e Rocco Maiorino per avermi dato la possibilità di vestire la maglia che ho sempre sognato e per la quale ho sempre tifato sin da bambino. Mando un grosso in bocca al lupo a Leonardo e a Paolo Maldini, sono convinto che possano riportare il Milan sul tetto del mondo''.