Golf: PGA Championship,conduce Woodland

ROMA, 11 AGO - Dopo la sospensione per pioggia è terminato il secondo round del PGA Championship di golf, quarto ed ultimo major stagionale. A St. Louis, nel Missouri, al comando della classifica c'è sempre Gary Woodland. Lo statunitense conduce con 130 (-10) colpi, uno di vantaggio su Kevin Kinser (2/o con 131, 9) e due sugli altri connazionali Brooks Koepka e Rickie Fowler (3/i con 132, -8). Mentre in 5/a posizione, tra gli altri, c'è il leader mondiale Dustin Johnson (133, -7). In un torneo finora a marca americana. E' 9/o, invece, Justin Thomas (134, -6). Con Francesco Molinari 12/o (135, -5) e Tiger Woods 19/o (136, -4). Eliminazioni eccellenti al Bellerive CC. Fuori dai giochi Sergio Garcia, Henrik Stenson, Alex Noren, Patrick Reed, Phil Mickelson e Danny Willett. Tra poco l'inizio del terzo round. Con i player chiamati al tour de force. Negli Stati Uniti c'è attesa per il gran finale. L'Italia sogna con "Chicco" Molinari.