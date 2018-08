Warm up Gp Austria: Dovi precede Marquez

ROMA, 12 AGO - Andrea Dovizioso (Ducati) ha fatto segnare il miglior nel warm-up del Gran Premio d'Austria MotoGP. Con 1:24.138, il forlivese ha preceduto di un decimo Marc Marquez (Honda), che partirà dalla pole e sarà il principale avversario per la vittoria insieme con Jorge Lorenzo (Ducati), che questa mattina ha fatto il terzo tempo, lo stesso del suo posto in griglia, ma staccato di quattro decimi mentre al quarto posto si è classificato un ottimo Andrea Iannone (Suzuki) a poco meno di mezzo secondo. Quarto tempo per la Suzuki di Andrea Iannone e quinto per il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda). Ancora problemi per la Yamaha, che sono staccate di oltre otto decimi, con Maverick Vinales di un soffio più veloce di Valentino Rossi, che partirà solo dalla 14/a posizione in griglia. Danilo Petrucci (Ducati Pramac), che invece partirà quarto, ha accusato un ritardo simile.