Europei atletica:maratona alla Mazuronak

ROMA, 12 AGO - La bielorussa Volha Mazuronak ha vinto la maratona femminile agli Europei di atletica leggera. Con il tempo di 2h26''22, ha preceduto la francese Clemence Calvin, medaglia d'argento, e la ceca Eva Vrabcová-Nyvltova, medaglia di bronzo. Sesto posto per la migliore delle italiane, la bergamasca Sara Dossena, che ha chiuso in 2h27''53. Ottavo posto per Catherine Bertone.