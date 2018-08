Gp Austria: Espargarò cede alla distanza

ROMA, 12 AGO - Posizioni di rincalzo per le Aprilia MotoGp nel Gp d'Austria. Dopo un'ottima partenza, Aleix Espargaró ha occupato stabilmente la top-10 nei primi 16 giri ma nel finale ha sofferto il degrado dello pneumatico posteriore, perdendo posizioni fino alla 17/a piazza. Al termine di un weekend complicato, Scott Redding non è riuscito a emergere in gara e ha chiuso in ventesima posizione. "Ho fatto una buona partenza e nella prima parte di gara ero veloce. Ho guidato al limite, forse un po' troppo, per cercare di rimanere nel gruppo in lotta per la top-10 - ha spiegato lo spagnolo -. Ho sollecitato molto la gomma posteriore per non perdere terreno ma poi mi è mancato il grip e non è stato possibile resistere agli attacchi. Sappiamo quali sono i nostri problemi e dobbiamo lavorare per risolverli. bbiamo in programma un test a Misano con molte novità - ha concluso -, una giornata fondamentale che dovremo sfruttare al massimo".