Pallanuoto: a Ostia la Nuoto Catania Under 15 vince il suo primo scudetto

ROMA - I campionati giovanili di pallanuoto giungono all’epilogo finale. Stamattina al Centro Federale di Ostia si è assegnato l'ultimo scudetto: l’under 15 maschile vede per la prima volta quest’anno salire sul gradino più alto la Nuoto Catania, che batte la RN Bogliasco 8-7 dopo i tiri di rigore (i tempi regolari sono terminati 3-3). Decisiva la parata del portiere rossoblu Di Franca che si riscatta dopo l’errore sul 3-3 di Canepa alla fine dei tempi regolamentari, e para il quarto tiro dai cinque metri a Bini. Di Ursino il rigore decisivo. Nella finale del terzo posto vince la Roma Vis Nova per 6-2 sull'Alma Nuoto. Premi speciali consegnati a Francesco Condemi (Catania) miglior giocatore; Roberto Spinelli (Arechi) miglior portiere, Alessandro Balzarini (AN Brescia) miglior marcatore con 18 reti. Presenti alla premiazione Alessandro Bovo campione olimpico Settebello, Massimo Tafuro tecnico federale, Roberto Brancaccio assistente tecnico, Gianfraco De Ferrari dirigente Fin.