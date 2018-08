Coppa Italia, il Catania fa sul serio e spazza via pure il Verona

CATANIA-VERONA 2-0

Catania (4-2-3-1): Pisseri; Blondett, Aya, Silvestri, Ciancio; Bucolo, Biagianti; Barisic, Lodi, Manneh; Marotta. A disposizione: Fabiani; Calapai, Lovric, Marchese, Caccetta, Papaserio, Fornito, Angiulli, Rizzo, Vassallo, Curiale, Pozzebon. Allenatore: A. Sottil.

Verona (4-3-3): Tozzo; Crescenzi, Marrone, Kumbulla, Balkovec; Henderson, Gustafson, Laribi; Ragusa, Di Carmine, Matos. A disposizione: Silvestri; Ferrari; Almici, Boldor, Caracciolo, Dawidowicz, Eguelfi, Zaccagni, Tupta, Pazzini. Allenatore: F. Grosso.

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Reti: al 33’ Silvestri e al 41’ Marotta

CATANIA - Non c’è due senza tre. Un Catania sfavillante al quale Sottil ha dato subito la sua impronta tutta grinta e coraggio, oltre alla bontà tecnica, spazza via anche il quotato Verona che resta frastornato dall’inizio travolgente degli etnei che oltre ad avanzare in Coppa Italia confermano di avere tutti i mezzi per disputare un campionato brillante. Convincono i nuovi arrivati al loro debutto in rossazzurro ma in una serata in cui tutti al loro stantard abituale hanno aggiunto estro e vena personale è impossibile stilare una classifica di valori.

Partita senza storia anche se il Verona non è rimasto certo a guardare ma gli etnei sono nettamente avanti con la preparazione. La gara si decide nel primo tempo: segna per primo Silvestri che al 33’ raccoglie un delizioso cross di un Manneh strepitoso e raddoppia il bomber Marotta su assist di Ciccio Lodi sempre bravo ispiratore del gioco del Catania.

Alla fine pubblico in delirio e ora in attesa di conoscere in quale Serie giocherà questo Catania già splendido splendente.