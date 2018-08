5-0 ad Eintracht,Bayern vince Supercoppa

ROMA, 12 AGO - Tutto facile per il Bayern Monaco nella finale della Supercoppa tedesca, e primo trofeo, grazie al 5-0 finale, per il nuovo allenatore dei bavaresi, il croato Nico Kovac. Lo ha conquistato a spese della squadra che ha guidato fino a giugno, l'Eintracht di Francoforte, con la quale nella scorsa stagione aveva vinto, a sorpresa, la Coppa di Germania battendo in finale proprio il Bayern. Per la squadra di Francoforte quello di oggi è un Ko particolarmente pesante, perché giocava in casa, alla Commerzbank Arena. La partita era virtualmente chiusa dopo appena 25 minuti, quando Lewandowski aveva già segnato una doppietta, poi nella ripresa il polacco segnava anche il terzo gol. Poi usciva e le altre reti arrivavano con Coman e Thiago Alcantara.