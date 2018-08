PGA Championship, Koepka batte Woods

ST.LOUIS (MISSOURI), 13 AGO - Storico Brooks Koepka. Dopo lo Us Open l'americano conquista pure la 100/a edizione del PGA Championship di golf. Terzo Major in carriera per il 28enne di West Palm Beach (Florida), che a St.Louis, nel Missouri, ha chiuso il torneo in 264 (69 63 66 66, -16) colpi, due di vantaggio su uno straordinario Tiger Woods, secondo con 266 (-14). Terzo posto per Adam Scott 267 (-13), quarto per Stewart Cink e JonRahm (269, -11). Mentre hanno chiuso in sesta posizione, tra gli altri, Justin Thomas e Francesco Molinari (270, -10).