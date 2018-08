PGA Championship: Woods, "ci ho provato"

ROMA, 13 AGO - "Ci ho provato in tutti modi, non è bastato. Sono stanchissimo ma sicuramente soddisfatto. Anche se ho qualche rammarico per colpi che non sono entrati di un niente ed errori evitabili. Ho sbagliato sia nel gioco corto che in quello lungo. E dal tee sarei dovuto essere più preciso. Alla Ryder Cup ora non ci penso. Ci sono ancora i Play-Off della FedEx da giocare, dopodiché parlerò con Jim Furyk per decidere il da farsi. Comunque a Parigi ci sarò sicuramente, certamente da vicecapitano". Con il 2/o posto nel PGA Championship Tiger Woods è definitivamente tornato nell'élite del golf mondiale. Sfiorando la 15/a impresa in un Major, a questo punto solo rinviata, e l'80/a gioia sul PGA Tour. Eppure "The Big Cat" ha qualche rammarico nonostante un argento che gli ha permesso di balzare al 26/o posto del world ranking.