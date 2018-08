Pga Championship, Molinari soddisfatto

ROMA, 13 AGO - "E' stata una settimana positiva, che mi ha permesso di riprendere il ritmo perso la settimana scorsa nel WGC-Bridgestone. Non ho imbucato abbastanza putt nelle prime buche e questo mi ha impedito di combattere per il titolo. Sono tornato sui miei livelli e questo mi fa ben sperare per i prossimi impegni. 'Il pubblico?'. Credo di non aver mai visto così tanta gente sul green, con molti giovanissimi". Così Francesco Molinari dopo il sesto posto ottenuto nel PGA Championship di golf, quarto ed ultimo Major stagionale vinto da Brooks Koepka. Un risultato che gli ha permesso di confermarsi tra i big mondiali della disciplina.