Tuchel, non sono sicuro che Rabiot resti

ROMA, 13 AGO - Thomas Tuchel vorrebbe rimanesse a Parigi ma Adrien Rabiot non sembra disposto a restare. Lo ha confermato l'allenatore tedesco del Psg nella conferenza stampa postpartita della prima di campionato vinta 3-0 contro il Caen. Alla domanda se il centrocampista francese proseguirà la stagione al Parco dei Principi, Tuchel ha risposto: "Non sono sicuro che rimanga, tutto dipende da lui". Il centrocampista francese è sotto contratto col Psg fino al 2019 e senza il rinnovo sarà difficile per lui prevedere un futuro a Parigi, già in questa stagione. Il presidente Al-Khelaifi ha detto più volte di ritenerlo una pedina nevralgica della squadra ma le avances di tanti top club, Barcellona su tutti, hanno minato l'ottimismo: "Lui sa che vorrei lavorare con lui - ha aggiunto Tuchel parlando a Canal Plus - e penso che possa diventare un giocatore top".