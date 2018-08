Anche David Silva lascia la Spagna

ROMA, 13 AGO - Dopo Gerard Piquè, la nazionale spagnola dice addio a un altro giocatore che l'ha fatta diventare grande: David Silva. Il centrocampista del Manchester City ha fatto conoscere la sua decisione in una lettera pubblicata sui suoi profili social. Silva dice basta dopo 125 presenze con la nazionale e ben 35 gol, che lo rendono il quarto miglior realizzatore della 'Roja' con la quale ha vinto un Mondiale e due Europei. Il giocatore fa sapere che non è stata una decisione facile: "Ho passato diverse settimane di riflessione e analisi prima di prendere questa decisione di chiudere con la nazionale spagnola - scrive il 32enne Silva - E' stata sicuramente una delle scelte più difficili della mia carriera, ma ho deciso con gratitudine e umiltà. Sono contento di tutto ciò che ho realizzato, ho vissuto e sognato in una squadra che sarà ricordata per sempre''.