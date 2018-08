Eurotour, Molinari il migliore a luglio

ROMA, 14 AGO - Ancora una impresa per Francesco Molinari, nominato miglior golfista dall'European Tour per la seconda volta nel giro di tre mesi. Dopo il riconoscimento dello scorso maggio l'azzurro cala la doppietta: è lui il numero 1 a luglio. La vittoria all'Open Championship, che gli ha permesso di conquistare il primo Major in carriera, è valsa all'atleta azzurro l'ambito riconoscimento del massimo circuito europeo. Il piemontese ha ottenuto il 66% dei voti bruciando la concorrenza del britannico Richard McEvoy (2/o con il 23% delle preferenze) e del sudafricano Brandon Stone (3/o).