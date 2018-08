Lega B, la Figc è stata lungimirante

ROMA, 14 AGO - Il presidente, Mauro Balata, anche a nome di tutta la Lega B, ringrazia la Federcalcio, e in particolare il commissario straordinario, Roberto Fabbricini, per la "lungimirante decisione" di prevedere il campionato di Serie B a 19 squadre. "In questo modo - aggiunge Balata, secondo una nota diffusa dalla Lega - vengono garantiti oltre all'interesse generale sul regolare svolgimento del Campionato cadetto, altrimenti irrimediabilmente a rischio, anche le esigenze tecniche della competizione e quelle di sostenibilità economica". "Il Commissario - prosegue il presidente delle Lega B - ha superato gli interessi di parte per il bene della categoria e dell'intero sistema. La decisione percorre quella direzione auspicata e ripetuta da tempo nel dare un segnale forte e concreto al moltiplicarsi di fallimenti che colpiscono e feriscono intere comunità sportive, oltre al progressivo calo tecnico delle competizioni che inevitabilmente ha coinvolto anche le categorie superiori e la Nazionale".