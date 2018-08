Roma: N'Zonzi sbarcato a Ciampino

FIUMICINO (ROMA), 14 AGO - Concluso la scorsa notte l'accordo con la Roma, è sbarcato poco prima delle 14.30 all'aeroporto di Ciampino Steven N'Zonzi, centrocampista francese, dodicesimo acquisto della Roma della stagione 2018-19. Accolto dallo staff giallorosso, il centrocampista della nazionale francese, sorridente, pollice in su, maglietta nera, è giunto con un volo privato da Siviglia, nel settore riservato all'Aviazione Generale dello scalo romano. Ad attenderlo, come accade di consueto, un nutrito gruppo di fan, tra tifosi e dipendenti aeroportuali, che lo hanno accolto calorosamente. Nel pomeriggio sono in programma le visite mediche a Villa Stuart, a Roma.