Rientro con vittoria per Federer

ROMA, 15 AGO - Esordio vincente per Roger Federer al torneo di Cincinnati, settimo dei nove tornei ATP Masters 1000, in corso sui campi in cemento della città dell'Ohio.. Il numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, al rientro nel tour ad un mese di distanza dalla sconfitta nei quarti a Wimbledon, ha battuto nel secondo turno con un doppio 6-4 il tedesco Peter Gojowczyk, n.47 Atp. Agli ottavi il 37enne di Basilea, che a Cincinnati ha trionfato ben 7 volte, troverà l'argentino Leonardo Mayer, n.50 del ranking mondiale, che ha superato in due set il francese Pouille.