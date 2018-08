Golf: Lexi Thompson torna in campo

ROMA, 16 AGO - "Devo capire che tipo di persona sono lontana dal golf". Lexi Thompson, la più giovane giocatrice a qualificarsi per gli Us Women's Open (all'età di 12 anni), dopo una pausa di 1 mese è tornata sul green per giocare l'Indy Women in Tech Championship (16-19 agosto), torneo del LPGA Tour. La 23enne di Coral Springs (Florida), dopo il ritiro dal Women's British Open, ha spiegato il suo stato d'animo: "Negli ultimi 18 mesi - ha rivelato l'americana - ho faticato molto senza raggiungere risultati soddisfacenti. Ho dedicato tutta la mia vita a questo sport e adesso ho bisogna di capire cosa voglio davvero". Da bimba prodigio a giocatrice in crisi d'identità. La statunitense, che in carriera vanta 9 vittorie sul LPGA Tour, ha ancora bisogno di tempo. "Non sono un robot - il duro sfogo - e necessito di crearmi una vita anche al di fuori del green". Un ritorno temporaneo, dunque. Ma non definitivo. Per una delle grandi fuoriclasse del green.