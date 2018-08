Ranking Fifa: record negativo Italia

ROMA, 16 AGO - La Francia sul tetto del mondo e l'Italia nella peggior posizione della sua storia. E' il verdetto dell'ultimo ranking Fifa, il primo dopo la riforma varata lo scorso giugno con la modifica dei parametri per stilare la classifica. Dopo aver alzato la coppa del Mondo in Russia, la Francia vola al comando davanti a Belgio e Brasile, guadagnando sei posizioni e superando così la vecchia capolista Germania, che crolla al 15/o posto. Peggior piazza di sempre per l'Italia che, fuori dai Mondiali, scivola al 21/o posto.