L'Aci a Rimini in nome sport e sicurezza

ROMA, 17 AGO - L'Automobile Club d'Italia partecipa al Meeting dell'Amicizia fra i Popoli, in programma alla Fiera di Rimini dal 19 al 25 agosto, con uno stand di 1.232 metri quadrati dedicato alle corse e alla promozione dei valori della sicurezza stradale attraverso lo sport. Nello spazio allestito da ACI Sport spiccano la pista di "Karting in Piazza", il cui tracciato ricalca quello di Monza dove il 2 settembre si corre il Gran Premio d'Italia di F1, e i simulatori di guida sportiva per cimentarsi virtualmente nel tempio della velocità dove sfrecciano Vettel, Hamilton e gli altri piloti della massima serie mondiale. "Il Meeting è centrato quest'anno sulle forze che muovono la storia e rendono l'uomo felice - dichiara il presidente dell'Aci, Angelo Sticchi Damiani - e in quest'ottica ogni movimento deve essere responsabile e sostenibile, come la mobilità quotidiana di ognuno di noi sulle strade. Il valore della sicurezza è basilare per le nostre vite ed è fondamentale acquisirne consapevolezza fin da piccoli''.