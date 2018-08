Nicchi 'arbitri certezza, regge sistema'

FIRENZE, 17 AGO - ''In un momento drammatico per il calcio come questo, per la tragedia di Genova, per i vertici federali ancora da definire, per il caos che c'è, gli arbitri rappresentano una certezza che tiene in piedi tutto il sistema''. Così Marcello Nicchi in occasione del raduno dei direttori di gara oggi a Coverciano alla vigilia della Serie A. ''Parte una stagione importante ma pure piena di punti interrogativi - ha arringato il presidente dell'Aia - Ci aspettiamo di ricostituire la Federazione perché così non si può andare avanti, servono al più presto le elezioni e senza fare calcoli. Noi considerati dei 'ribelli' pretendiamo di andare al voto democratico. La Figc non può prendersi questo momento di vacanza nei rapporti, io finora ho parlato solo due volte con il commissario Fabbricini, inutilmente. E dire che gli arbitri, per quanto fanno per il calcio, meriterebbero una rappresentanza del 4%: spero che di dovere soddisfi questa nostra esigenza''.