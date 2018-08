Manchester City: De Bruyne 3 mesi stop

ROMA, 17 AGO - E' di tre mesi di stop la prognosi per Kevin De Bruyne, 'cervello' del Manchester City infortunatosi al ginocchio destro due giorni fa in allenamento. I test ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato la distorsione del legamento dell'arto. Il belga salterà quindi quattro delle sei partite della fase a gironi della Champions e almeno undici match di campionato. Sarà indisponibile anche per le quattro partite della sua nazionale in Nations League.