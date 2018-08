Inter, mai parlato con Modric

MILANO, 17 AGO - L'Inter risponde alle accuse del Real Madrid per il caso Luka Modric: non abbiamo mai avuto contatti direttamente con il giocatore, è la replica del club nerazzurro dopo la denuncia dei blancos alla Fifa. Secondo il Real, l'Inter avrebbe violato il regolamento sui trasferimenti, contattando direttamente il calciatore senza chiedere il via libera al club. Accusa a cui la società ha risposto con chiarezza, smentendo qualsiasi approccio con Modric.