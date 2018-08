Atalanta, dallo Zenit arriva Rigoni

BERGAMO, 17 AGO - L'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo dallo Zenit San Pietroburgo, in prestito con diritto di riscatto, di Emiliano Rigoni. Il 25enne attaccante esterno argentino, con passaporto italiano, nativo di Colonia Coroya e cresciuto nel Belgrano Cordoba, era approdato in Russia alla corte dell'attuale ct della Nazionale Roberto Mancini dopo aver giocato anche nell'Independiente per 132 presenze e 25 reti complessive in patria. Con lo Zenit ha segnato 6 gol in dieci partite dell'Europa League 2017-2018. Debutta nella nazionale dell'Argentina nell'ottobre 2017, prendendo il posto di Di Maria dopo l'intervallo nel match di qualificazione ai Mondiali pareggiato 0-0 con il Perù. Rigoni, arrivato ieri in tarda serata, ha sostenuto in giornata le visite mediche prima della firma a Zingonia.