Fabbricini, stop alle attività ludiche

(ANSA) -ROMA,17 AGO - "Sono convinto, come già detto, che anche il calcio farebbe la sua parte di fronte a una giornata di lutto nazionale nella quale tutte le attività ludiche fossero sospese" Roberto Fabbricini, commissario Figc, precisa all'Ansa le sue dichiarazioni a RaiSport in cui si diceva favorevole a uno stop completo del campionato dopo i fatti di Genova. "E' opportuno ribadire che la Lega Serie A ha dimostrato la propria sensibilità e il proprio rispetto nei confronti delle vittime e di tutte le loro famiglie, così come per i cittadini genovesi colpiti direttamente da questo dramma, rinviando le gare delle due squadre genovesi". Fabbricini ha precisato la sua idea di stop di tutte le attività ludiche: "Penso agli spettacoli cinematografici, a quelli nelle piazze e sulle spiagge e a tutti gli altri eventi di intrattenimento. Altrimenti sarebbe inutile fermare solo il campionato di Serie A. Credo che riflessione e partecipazione siano aspetti personali e intimi che tutti, individualmente, devono sentire propri".