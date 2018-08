Ufficiale, Zaza al Torino

TORINO, 17 AGO - Simone Zaza è un calciatore del Torino. Ad anticiparlo è stata la ex squadra dell'attaccante, il Valencia, attraverso un comunicato pubblicato sul sito della società: "Il Valencia ha raggiunto l'accordo con il Torino per la cessione dell'attaccante Simone Zaza - si legge nella nota del club spagnolo -. Il club vuole ringraziarlo per il suo impegno nel periodo in cui ha vestito la maglia del Valencia e gli augura buona fortuna nella sua nuova avventura in Serie A".