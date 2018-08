Cincinnati: Djokovic e Del Potro avanti

ROMA, 17 AGO - Al termine di una delle sfide interrotte ieri per pioggia, Novak Djokovic ha battuto in rimonta il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 5 della classifica mondiale e del tabellone, nonché campione in carica al torneo Atp di Cincinnati: 2-6, 6-3, 6-4 il punteggio a favore di Nole (era avanti 2-1 e servizio nel terzo al momento dello stop) che insegue ancora il primo titolo sul cemento dell'Ohio. A contendere a Djokovic l'accesso alle semifinali sarà Milos Raonic (n.29 del ranking mondiale) che si è aggiudicato 7-6(6), 6-4 il derby canadese con Denis Shapovalov, numero 32 Atp. Ha superato gli ottavi anche Juan Martin Del Potro, numero 3 Atp e quarta testa di serie, che ha vinto - 7-6(4), 6-7(6), 6-2 - il primo confronto in carriera con l'australiano Nick Kyrgios (n.15 del ranking e del tabellone). Ripartivano dall'1-1 nel terzo set Marin Cilic (n.7) e Karen Khachanov (n.27). Il primo ha avuto la meglio con il punteggio di 7-6(5), 3-6, 6-4 sul russo. Cilic nei quarti affronterà lo spagnolo Pablo Carreno Busta.