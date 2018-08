Dazn 'boom accessi,ritardi rete risolti'

ROMA, 18 AGO - "Una serata storica e di grande successo per la prima trasmissione di un match di serie A su Dazn in Italia": cosi' la piattaforma Perform commenta la trasmissione di Lazio-Napoli, motivando i ritardi di trasmissione lamentati da diversi utenti via social per il secondo tempo con un 'boom' di collegamenti: "Siamo prontamente intervenuti, risolvendo la situazione nel minor tempo possibile", sottolinea in una nota Dazn.