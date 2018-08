Atp Cincinnati: finale Djokovic-Federer

ROMA, 19 AGO - Saranno Novak Djokovic e Roger Federer a contendersi il titolo del torneo di Cincinnati, settimo dei nove ATP Masters 1000 stagionali. Il serbo, testa di serie numero 10, ha eliminato in semifinale il croato Marin Cilic con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Lo svizzero, invece, ha ottenuto il passaggio del turno sfruttando il ritiro per infortunio del belga David Goffin, costretto a dare forfait dopo aver perso il primo set per 7-6 e sull'1-1 al secondo.