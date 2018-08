Ciclismo: Cyclassic, Viviani fa il bis

ROMA, 19 AGO - L'italiano Elia Viviani (Quickstep) trionfa nella Cyclassic di Amburgo, vincendo in volata come aveva fatto nella stessa corsa un anno fa. E' la prima vittoria per il veronese con indosso la maglia tricolore, che si è imposto a braccia alzate sul francese Arnaud Demare e il norvegese Alexandre Kristoff. Nella volata finale, ha conquistato il quinto posto il neo campione d'Europa, Matteo Trentin. Sesto e settimo posto, rispettivamente, per gli altri azzurri Giacomo Nizzolo e Sacha Modolo. Ha chiuso decimo il campione del mondo Peter Sagan.