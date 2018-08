De Zerbi, qualità con Boateng e Berardi

ROMA, 19 AGO - "Sono felice per tutti: per i ragazzi che non hanno sbagliato nemmeno un allenamento e per la società, che ha fatto investimenti importanti soddisfacendo tutte le mie richieste. Dovremo mantenere questo spirito ed alimentare questo entusiasmo". Così l'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, dopo aver battuto l'Inter. Poi il tecnico elogia due dei suoi: "Berardi e Boateng? Quest'ultimo lo vedo in quella posizione e quindi da falso nueve - dice - mentre Domenico quando si diverte dà spazio al talento e tutti noi siamo avvantaggiati. Tutti hanno fatto una grande prestazione. Boateng ha anche la qualità del centrocampista. Oggi abbiamo fatto bene, questo deve servire per prender più autostima".