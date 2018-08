F.Inzaghi, servono lavoro e pazienza

BOLOGNA, 19 AGO - Primo passo verso la salvezza per la Spal e il tecnico Semplici ringrazia la squadra: "Ho visto una Spal di personalità, identità e organizzazione. Abbiamo rischiato poco o nulla, se non in un paio di ripartenze e a Bologna ci può stare. Quello di Kurtic è stato un grande gol. Peccato solo per il finale, potevamo gestire meglio la gara: abbiamo rischiato il pareggio e beffa che sarebbe stata immeritata". Per Filippo Inzaghi, invece, la sconfitta del Bologna è solo una questione di centimetri: "Loro hanno preso il palo interno sul tiro di Kurtic e la palla è andata dentro, noi quello esterno. Peccato. Dobbiamo lavorare e migliorare: dopo un mese e mezzo di cammino tanto meglio era difficile fare: serve pazienza e tanto allenamento".