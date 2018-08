Atp Winston-Salem, Seppi a secondo turno

ROMA, 20 AGO - Andreas Seppi accede al secondo turno del torneo Atp di Winston-Salem, in Nord Carolina. Il tennista altoatesino, 34 anni e numero 49 del ranking mondiale, ha eliminato il 29enne portoghese Joao Sousa (n.61) per 7-5 6-4 e domani dovrà affrontare il cileno Nicolas Jarry (n.42). In tabellone ci sono altri tre italiani: Paolo Lorenzi, Matteo Berettini e Marco Cecchinato. Quest'ultimo, n.22 in Atp e quarta testa di serie, esordirà direttamente al secondo turno.