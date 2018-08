Golf: a Snedeker il Wyndham Championship

ROMA, 20 AGO - Brandt Snedeker vince il Wyndham Championship (ultimo evento della regular season) di golf e conquista la nona vittoria in carriera sul PGA Tour. E' stata un vera cavalcata per Snedeker. L'inizio record, quindi il consolidamento della leadership, poi il maltempo e la rimonta degli avversari, ma un birdie show alla '18' gli ha permesso di tornare al successo e ottenere la qualificazione per i Play-Offs della FedEx Cup. Il 37enne statunitense a Greensboro (North Carolina) si è messo alle spalle un periodo negativo caratterizzato da un brutto infortunio che lo ha tenuto lontano dal green per 5 mesi: "E' la vittoria del riscatto - le sue parole -, la sognavo da tempo". Con 259 (-21) colpi Snedeker ha battuto la concorrenza del taiwanese Pan Cheng-tsung e del connazionale Webb Simpson, secondi con 262 (-18). Quarto posto per Jim Furyk (capitano degli Stati Uniti alla prossima Ryder Cup di Parigi, 28-30 settembre) e Darren Andrew Points (263, -17).