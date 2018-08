Asian Games: notte brava, via 4 atleti

ROMA, 20 AGO - Va bene festeggiare una vittoria, ma passare la notte tra un bar equivoco e un hotel con ragazze appena conosciute è stato troppo. Così quattro atleti della squadra giapponese di baseball sono stati costretti a fare un ignominioso ritorno anticipato in patria, lasciando gli Asian Games in corso a Giakarta. La vicenda ha fatto scalpore nel paese del Sol Levante e il capo delegazione è stato costretto oggi a chiedere pubblicamente scusa in conferenza stampa al popolo giapponese. Secondo quanto riferito dal capo delegazione, i quattro giocatori, euforici per la vittoria nella partita d'esordio col Qatar, avevano deciso quella stessa sera - giovedì scorso - di fare un giro nella capitale indonesiana, indossando le divise della squadra. Un uomo che parlava la loro lingua li ha invitati ad entrare in un bar dove potevano incontrare delle ragazze. I quattro hanno poi deciso di approfondire la conoscenza con altrettante accompagnatrici raggiungendo un vicino hotel dove si sono trattenuti fino al venerdì mattina.