Organizzatori Vuelta, Nibali ci sarà

ROMA, 20 AGO - L'organizzazione della Vuelta, il giro ciclistico di Spagna, ha confermato con una nota che Vincenzo Nibali sarà regolarmente al via della corsa che parte sabato prossimo, 25 agosto, da Malaga. Lo 'Squalo' avrà il numero 1. Tutto ciò, è scritto nel comunicato, "dopo aver ottenuto il via libera dall'equipe medica che lo teneva sotto osservazione dopo la caduta al Tour de France". Nibali era caduto durante la 'scalata' dell'Alpe d'Huez e si era dovuto ritirare per una lesione vertebrale. Commentando l'annuncio della partecipazione di Nibali, il direttore generale della Vuelta Javier Guillén ha detto che "è un lusso poter contare su di lui anche quest'anno. In quello passato è tornato a dimostrare il suo valore e quanto tenga alla Vuelta, salendo sul secondo gradino del podio. Nibali è un corridore elegante, combattivo e molto carismatico. Per tutto questo merita di portare il numero 1".