Northern Trust show,con Johnson-Molinari

ROMA, 21 AGO - I big del golf mondiale si sfidano nel The Northern Trust (23-26 agosto), prima di quattro gare dei Play-Off che assegneranno i 10milioni di dollari della FedEx Cup. Nel New Jersey (Usa) Dustin Johnson difende il titolo conquistato lo scorso anno dopo un duello al fotofinish con Jordan Spieth che s'è deciso solo alla prima buca di spareggio. In testa alla FedEx Cup, l'americano vuole tornare al successo per difendere pure la leadership mondiale. Nel field tutto il gotha della disciplina. Da Tiger Woods a Francesco Molinari, passando per Brooks Koepka, Justin Thomas, Justin Rose, Jon Rahm e Jason Day. I migliori giocatori (eccezion fatta per Rory McIlroy, Rickie Fowler ed Henrik Stenson, tutti non al meglio della condizione) della stagione del PGA Tour si daranno battaglia sul green del Ridgewood GC. In un torneo show, in passato conosciuto come "The Barclays", che dal 2007 rappresenta il 1° dei 4 tornei della FedEx Cup. Saranno 120 i player in campo.