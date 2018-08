Asian Games: primo oro India nella lotta

NEW DELHI, 21 AGO - Vinesh Phogat è entrata nella storia dello sport indiano conquistando la prima medaglia d'oro nella lotta libera agli Asian Games. Nella finalissima Vinesh, 24 anni il prossimo 25 agosto, ha battuto 6-2 la giapponese Yuki Irie. Vinesh era tra le favorite nella sua categoria, quella dei 50 kg: nella prima gara si è presa la rivincita sulla cinese Yanan Sun, che l'aveva battuta alle Olimpiadi di Rio, e le aveva procurato un grave infortunio al ginocchio, costringendola ad un immediato ritiro. La lotta libera è nel Dna della sua famiglia di origine: lo zio di Vinesh, fratello del padre, è Mahavir Singh Phogat, lottatore dilettante ed ex allenatore olimpico, famoso in tutto il paese, tanto che Bollywood, nel 2016, ha prodotto un film sulla sua vita. Vinesh ha perso il padre, ucciso in una disputa per un terreno, ed è stata allenata dallo zio assieme alla sorella Pryinka, e alle quattro cugine, tutte figlie di Mahavir Singh Phogat.