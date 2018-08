Volley: per azzurre torneo in Turchia

ROMA, 21 AGO - Dal 23 al 25 agosto la nazionale femminile di pallavolo guidata dal ct Davide Mazzanti sarà impegnata nella Gloria Cup, torneo che si disputerà a Belek in Turchia, ulteriore avvicinamento verso i Mondiali in Giappone (29 settembre-22 ottobre). Nel corso della tre giorni di gare, le azzurre affronteranno Azerbaigian, Russia e le padrone di casa. Questo l'elenco delle convocate Bosetti, Cambi, Chirichella, Danesi, De Gennaro, Egonu, Fahr, Guerra, Lubian, Malinov, Nwakalor, Ortolani, Parrocchiale, Pietrini e Sylla. Alessia Orro e Laura Melandri si stanno invece allenando a Darfo Boario Terme con la nazionale under 20 fino al 25 agosto. Da queste 17 atlete, Mazzanti sceglierà le 14 che prenderanno parte alla spedizione azzurra in Giappone. Il calendario della Gloria Cup 2018: 23/8 15:30 Russia-Italia, 18:00 Turchia-Azerbaigian; 24/8 15:30 Italia-Azerbaigian, 18:00 Turchia-Russia; 25/8 15:30 Azerbaijan-Russia, 18:00 Turchia-Italia.