Offese a arbitro,10.000 euro a Spalletti

ROMA, 21 AGO - Una multa da 10.000 euro e una diffida. Tanto sono costate al tecnico dell'Inter Luciano Spalletti le "espressioni gravemente offensive" dirette all'arbitro Mariani al termine del match perso a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ammonizione con diffida da parte del giudice sportivo per l'allenatore del Torino Walter Mazzarri "per aver al 36° del secondo tempo, entrando sul terreno di gioco, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Per quanto riguarda gli squalificati, dopo la prima giornata del massimo campionato di Serie A c'è n'è uno solo: è Adam Nagy del Bologna, fermato per un turno. Nessuna sanzione, perchè non è previsto dal regolamento, per i capitani di Roma e Atalanta, Daniele De Rossi e Alejandro 'Papu' Gomez per non aver indossato la fascia prevista ma utilizzato una diversa.