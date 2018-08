Fiorentina,maglia n.10 in regalo a Sting

FIRENZE, 21 AGO - Sting ha ricevuto in dono oggi dalla Fiorentina una maglia numero 10 con il proprio nome impresso. E' stato il vicepresidente del club viola Gino Salica a consegnargliela nella tenuta che il noto musicista inglese, appassionato da sempre di calcio (è tifoso del Newcastle e simpatizza per la Fiorentina), possiede da anni nel Valdarno. E proprio lì domenica scorsa Sting ha offerto in segno di solidarietà un concerto a sorpresa ai 318 lavoratori della Bekaert di Figline Valdarno in presidio permanente davanti ai cancelli dello stabilimento contro la chiusura dell'azienda belga e le lettere di licenziamento ricevute a giugno.